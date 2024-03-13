TIR'daki kaçaklar yakalanmamak için aliminyum folyo kıyafet giydi

Kaynak: DHA
TIR'daki kaçaklar yakalanmamak için aliminyum folyo kıyafet giydi
Bulgaristan’a çıkış yapmak için Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da, 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların, x-ray cihazına yakalanmamak için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.

Bulgaristan’a kaçmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, yetkililerin şüphesi üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen yakalandı.

X-RAY CİHAZINA YAKALANMAMAK İÇİN ALÜMİNYUM FOLYO GİYDİLER

Kaçakların, x-ray cihazının vücut ısılarını tespit etmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri ortaya çıktı. TIR şoförü olay yerinde gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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