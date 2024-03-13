TIR'daki kaçaklar yakalanmamak için aliminyum folyo kıyafet giydi

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da, 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların, x-ray cihazına yakalanmamak için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.