TIR'daki kaçaklar yakalanmamak için aliminyum folyo kıyafet giydi

Bulgaristan’a kaçmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, yetkililerin şüphesi üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen yakalandı.
X-RAY CİHAZINA YAKALANMAMAK İÇİN ALÜMİNYUM FOLYO GİYDİLER
Kaçakların, x-ray cihazının vücut ısılarını tespit etmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri ortaya çıktı. TIR şoförü olay yerinde gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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