Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araç hurdaya döndü.

Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana geldi. Bir Hyundai marka otomobil, park halindeki bir Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilde yangın çıktı ve sürücü sıkıştı.

Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda araçtan çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.