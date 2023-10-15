TIR'ın, arkadan çaptığı traktörde hayatını kaybedenler toprağa verildi

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Gediz- Kütahya karayolu, Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Gediz’den Kütahya istikametine giden İsmail Çağlar yönetimindeki 43 AT 987 plakalı büyükbaş yüklü traktörün yakıtı bitti. Sürücü İsmail Çağlar traktörü yol kenarına bırakıp, yakıt almak üzere Efendi Köprüsü Mahallesi’ne gitti. Aynı istikamete ilerleyen B.G. (56) yönetimindeki 26 FA 485 plakalı TIR, traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörde bulunan sürücünün eşi Emine Çağlar'ın yaşamını yitirdiği, Halil Aslan'ın ise yaralandığı belirlendi. TIR sürücüsü de kazada yaralandı. Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Halil Aslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedaviye alınan TIR sürücüsü B.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Traktör sürücüsü İsmail Çağlar'ın eşi Emine Çağlar'ın cenazesi bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yunuslar Köyü Mezarlığı'nda; Halil Aslan'ın cenazesi ise memleketi Aslanapa Çamköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. İsmail Çağlar'ın hayvan satıcısı olduğu, traktördeki Halil Aslan'ın Çağlar'dan satın aldığı ineklerle birlikte Aslanapa ilçesine bağlı Çamköy'e götürmek üzere yola çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.