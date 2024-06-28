Tırın çarpmasıyla sürücü şoför kabininde sıkıştı

Kaynak: İHA
Tırın çarpmasıyla sürücü şoför kabininde sıkıştı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin kereste taşıyan tıra arkadan çarpması sonucu kamyonet sürücüsü araç içinde mahsur kaldı.

Olay, Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerindeki Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı'nda sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Taner Barlak'ın kullandığı 41 HZ 513 plakalı kamyonet, Hüseyin Ç.'nin yönetimindeki 63 ZY 172 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kabininde sıkışan Barlak, olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, demir makas kullanarak kamyonetin kapısını açtı ve Barlak, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Barlak, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı, ancak araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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