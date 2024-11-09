Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 Kasım’da meydana gelen kazada, Lübnan asıllı 19 yaşındaki Rafaat Allazkani, karşıdan karşıya geçerken bir tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza, Gemlik Terminali önünde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Allazkani, 16 BHF 971 plakalı tırın çarpması sonucu olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Allazkani, Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ardından durumunun ciddiyetini artırması nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak genç, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi.

Talihsiz gencin cenazesi, 9 Kasım günü ikindi namazına müteakiben Gemlik Çarşı Camii'nden kaldırılarak, Gemlik Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.