TIR’ın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TIR’ın otomobile çarpması neticesinde 5 kişi yaralandı. Otomobilin arka bölümü kağıt gibi ezilirken araçta sıkışan bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
TIR’ın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetinde seyir halinde olan Hyundai marka otomobile, A.T. yönetimindeki MAN marka TIR çarptı.

Otomobil arka tarafı kağıt gibi ezilirken araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken bir çocuk ise otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde sıkışan çocuğu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Karayolları ekipleri tarafından yola dökülen yağlara kumlama yapıldıktan sonra, kapanan trafik tekrardan açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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