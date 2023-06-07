TIR'ın çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobildeki karı-koca ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten kadın hayatını kaybetti.

TIR'ın çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Kaza, bugün öğleden sonra Bozkurt'un Tutluca Mahallesi'nde meydana geldi. Çardak yönüne giden Osman O. idaresindeki 09 AHS 392 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Nihat İdar (68) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki başka bir araca da çarptı.

Kazada sıkışan sürücü Nihat İdar ile yanındaki eşi Huriye İdar (66) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan çift, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Huriye İdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi Nihat İdar'ın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. TIR sürücüsü Osman O. gözaltına alındı.

7d2904c47e7ed8ad9b05a5a96b79695e.jpg

b58fed918c0b80de4452f27a58fce5d4.jpg

baea68336cf5cfcc6461b676e2af8060.jpg

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
‘Atatürk'ün yolundan gidenlerin’ adayı olarak ortaya çıkmıştı: Sinan Oğan’a Atatürk tepkisi Siyaset
‘Atatürk'ün yolundan gidenlerin’ adayı olarak ortaya çıkmıştı: Sinan Oğan’a Atatürk tepkisi
Manchester United el değiştiriyor Spor
Manchester United el değiştiriyor
Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor Güncel
Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor
Tarsus'ta işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı Güncel
Tarsus'ta işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı
Gurbetçinin sözleri karşısında muhabir dondu kaldı ‘Ben Euro kazanıyorum, ne kadar çıkarsa benim için o kadar iyi’ Güncel
Gurbetçinin sözleri karşısında muhabir dondu kaldı ‘Ben Euro kazanıyorum, ne kadar çıkarsa benim için o kadar iyi’
Gedson Fernandes bu haftayı da boş geçmedi. Beşiktaş golü erken buldu Spor
Gedson Fernandes bu haftayı da boş geçmedi. Beşiktaş golü erken buldu