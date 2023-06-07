TIR'ın çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Kaza, bugün öğleden sonra Bozkurt'un Tutluca Mahallesi'nde meydana geldi. Çardak yönüne giden Osman O. idaresindeki 09 AHS 392 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Nihat İdar (68) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki başka bir araca da çarptı.

Kazada sıkışan sürücü Nihat İdar ile yanındaki eşi Huriye İdar (66) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan çift, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Huriye İdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi Nihat İdar'ın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. TIR sürücüsü Osman O. gözaltına alındı.