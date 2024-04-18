TIR’ın çarptığı otomobilin refüje çıktığı kaza kamerada

TIR’ın çarptığı otomobil savrulup refüje çıktı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Alanyurt Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde ilerleyen İlhan Ç.’nin kullandığı 26 AAE 416 plakalı TIR, sağ şeritte aynı yöne seyir halinde ilerleyen Selçuk Ç.’nin (35) kullandığı 16 ABM 558 plakalı otomobile arkadan çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULUP REFÜJE ÇIKTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, TIR’ın önünden sol şeride geçerek, refüje çıktı. Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR’ın çarpmasıyla savrularak şerit değiştiren otomobilin, TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.