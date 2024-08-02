TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: DHA
TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de polis ekiplerinin şüphelendikleri araçta gerçekleştirdiği aramada TIR'ın dorsesinde bulunan 21 kaçak göçmen yakalandı, TIR sürücüsü M.T., olay yerinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesi kara yolundaki Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde durumundan şüphe ettiği 1 TIR'ı durdurdu. TIR'ın içerisinde bulunan 9 Afganistan, 10 Irak ve 2 Pakistan uyruklu toplamda 21 kaçak göçmen sınırı geçmeden yakalandı, TIR'ın sürücüsü M.T. ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Göçmenler, haklarında yapılan işlemlerden sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR sürücü M.T. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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