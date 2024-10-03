TIR''a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
TIR''a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de Melik B. (30), kullandığı kamyonetin hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Araçta sıkışan Melik B., itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarılırken 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TIR'ın dorsesine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Kaza, 02.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Melik B., kullandığı 26 AEV 483 plakalı kamyonetle Ihlamur Çiçeği Sokak'a geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 26 NL 160 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

TIR'ın dorsesine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Hurdaya dönen araçta sürücü Melik B., sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Melik B., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede sürücü Melik B.'nin 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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