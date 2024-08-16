Tırın içerisinden 921 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tırın içerisinden 921 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Çatalca TEM otoyolu gişelerinde ekipler tarafından durdurulan tırın dorsesinden 915 parça halinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden toplam ağırlığı 921 Kilogram gelen skunk maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilen tır Çatalca TEM otoyolu gişelerinde saat 03:00 sıralarında durdurdu.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalar sonucunda tırın dorsesinden 915 parça halinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden toplam ağırlığı 921 Kilogram gelen skunk ele geçirilirken, durdurulan tırın içerisinde bulunan şüpheliler M.V. ve A.A.’nın benzer suçlardan 4 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak’ suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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