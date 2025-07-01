TIR’ın kabini dingilleriyle savruldu! Afyonkarahisar’da korkunç kaza

Kaynak: İHA
TIR’ın kabini dingilleriyle savruldu! Afyonkarahisar’da korkunç kaza

Afyonkarahisar’da gübre yüklü TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp yan yola devrildi. Meydana gelen kazada TIR’ın kabini parçalandı. Kamyonun üzerinde bulunan gübre etrafa saçıldı.

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarparak devrilen tırda sürücü yaralanırken, olayda tırın kupa diye adlandırılan sürücü kabininin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Bolvadin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 17 AZ 253 plakalı gübre yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yola devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda tırın kupasının dingilleri koparak olay yerinden yaklaşık 10 metre ileri savruldu. Kazada tırın sürücü kabini parçalanırken, dorsesinde taşıdığı çuvallar içerisindeki gübre ise etrafa dağıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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