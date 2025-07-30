TIR’ın yakıt deposunda patlama! ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mardin’de park halindeki TIR'ın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. 7 kişinin yaralandığı patlamada 10 yaşındaki Berat Taş’ın kadırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Temmuz'da Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki TIR'ın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berat Taş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Berat'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

TIR’ın yakıt deposunda patlama! ölü ve yaralılar var

TIR’ın yakıt deposunda patlama! ölü ve yaralılar var

TIR’ın yakıt deposunda patlama! ölü ve yaralılar var

TIR’ın yakıt deposunda patlama! ölü ve yaralılar var

TIR’ın yakıt deposunda patlama! ölü ve yaralılar var

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