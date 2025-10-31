Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine arama yapılan Doğubayazıt’taki iki TIR'da zulalanmış halde 761 kilo 578 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 GÖZALTI VAR

Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

METAMFETAMİN NEDİR?

Metamfetamin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), narkolepsi ve obezite tedavisinde merkezi sinir sistemini uyarmak için kullanılan sentetik bir maddedir.