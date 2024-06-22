Tırnağınızda bu leke varsa hemen doktora gidin. Cilt kanseri olabilirsiniz

Kaynak: İHA
Tırnağınızda bu leke varsa hemen doktora gidin. Cilt kanseri olabilirsiniz

Prof. Dr. Müge Güler Özden, tırnak dibindeki siyah lekenin cilt kanseri belirtisi olabileceğini belirterek, "Geç kalındığında çok hızlıca ölümcül olabilecek, şiddetli ve agresif bir tümördür. Bu nedenle erken teşhis çok önemlidir” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden 6. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu'nda, cilt hastalıkları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

tirnak1.jpg

"TIRNAK DİBİNDEKİ SİYAH LEKE CİLT KANSERİ ÖNCÜSÜ OLABİLİR"

Tırnak diplerinde görülen siyah lekeler hakkında konuşan Prof. Dr. Özden, tırnaklardaki lekelerin, daha doğrusu siyah çizgilenmelerin cilt altı kanserinin bir bulgusu olabileceğini, aynı cildin herhangi bir yerinde cilt kanseri görülebileceğini ve bir ben gördüğümüzde bunun bir dermatolog tarafından bilgisayar desteğinde muayene edilmesi gerektiği gibi tırnak dibinin de bilgisayarla muayene edilmesi gereken bir cilt kanseri öncüsü olabileceğini ifade etti.

tirnak2.jpg

"ÖLÜMCÜL OLABİLECEK ŞİDDETLİ VE AGRESİF BİR TÜMÖR"

Erken müdahalenin önemine vurgu yapan Özden, "Cilt kanseri erken müdahale edilirse hayat kurtaracak, yüzde 90 şifa sağlanacak, iyi huylu bir tedavi ile düzelebilecek tümörken, geç kalındığında çok hızlıca ölümcül olabilecek, şiddetli ve agresif bir tümördür. Bu nedenle erken teşhis çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Kolon kanserini önleyen besinler nelerdir? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?
Uyku kanseri önlüyor mu? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor
Erkekler ve rahim ağzı kanseriyle ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar
Erkekler ve rahim ağzı kanseriyle ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar
Son Haberler
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Bakan Mehmet Şimşek’e 4 tavsiye Gündem
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Bakan Mehmet Şimşek’e 4 tavsiye
Ekrem İmamoğlu Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü Gündem
Ekrem İmamoğlu Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü
Et fiyatlarındaki büyük oyun ortaya çıktı. Birileri paraya para demezken emekli et bile alamıyor Gündem
Et fiyatlarındaki büyük oyun ortaya çıktı. Birileri paraya para demezken emekli et bile alamıyor
Elinde altını olanlar zengin olacak. ‘Kuyumcularda kuyruk olacak’ Uzman isim açıkladı Ekonomi
Elinde altını olanlar zengin olacak. ‘Kuyumcularda kuyruk olacak’ Uzman isim açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeniden adaylık' açıklaması Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeniden adaylık' açıklaması
En uzun ömürlü kan grubu açıklandı. Bu kan grubuna sahip kişiler 100 yaşını görüyor Gündem
En uzun ömürlü kan grubu açıklandı. Bu kan grubuna sahip kişiler 100 yaşını görüyor