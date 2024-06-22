Tırnağınızda bu leke varsa hemen doktora gidin. Cilt kanseri olabilirsiniz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden 6. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu'nda, cilt hastalıkları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"TIRNAK DİBİNDEKİ SİYAH LEKE CİLT KANSERİ ÖNCÜSÜ OLABİLİR"

Tırnak diplerinde görülen siyah lekeler hakkında konuşan Prof. Dr. Özden, tırnaklardaki lekelerin, daha doğrusu siyah çizgilenmelerin cilt altı kanserinin bir bulgusu olabileceğini, aynı cildin herhangi bir yerinde cilt kanseri görülebileceğini ve bir ben gördüğümüzde bunun bir dermatolog tarafından bilgisayar desteğinde muayene edilmesi gerektiği gibi tırnak dibinin de bilgisayarla muayene edilmesi gereken bir cilt kanseri öncüsü olabileceğini ifade etti.

"ÖLÜMCÜL OLABİLECEK ŞİDDETLİ VE AGRESİF BİR TÜMÖR"

Erken müdahalenin önemine vurgu yapan Özden, "Cilt kanseri erken müdahale edilirse hayat kurtaracak, yüzde 90 şifa sağlanacak, iyi huylu bir tedavi ile düzelebilecek tümörken, geç kalındığında çok hızlıca ölümcül olabilecek, şiddetli ve agresif bir tümördür. Bu nedenle erken teşhis çok önemlidir” ifadelerini kullandı.