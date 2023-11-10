Tırnak mantarını yerle bir eden mucize yöntem ortaya çıktı. 3 günde kurutuyor

Tırnak mantarına karşı doğal bir silah olan sarımsak, bu yöntemlerin başında geliyor.

Sarımsak, tırnak mantarının neden olduğu enfeksiyonu iyileştirmeye yardımcı oluyor. Sarımsakla tırnak mantarından nasıl kurtulurum diye merak ediyorsanız, yapmanız gereken şey çok basit.

Sarımsağı küçük küçük doğrayın veya ezin. Sonra tırnaklarınıza sürün ve üzerini bandajla kapatın. Bu şekilde 45 dakika bekletin ve sonra ılık suyla yıkayın. Bu işlemi tırnaklarınız tamamen iyileşene kadar her gün tekrarlayın. Tırnak mantarına karşı bir başka doğal yöntem ise karbonat ve elma sirkesi kullanmaktır. Bu malzemeleri mutfağınızda bulabilirsiniz. Yapmanız gereken şey şu: Elma Sirkesi Malzemeler 4 – 5 yemek kaşığı karbonat 1 bardak elma sirkesi Su Kâğıt havlu Hazırlanışı ve Uygulanışı Ayaklarınızı sokabileceğiniz bir kabın içine su, elma sirkesi ve karbonatı koyun. 15 dakika boyunca ayaklarınızı bu karışımda bekletin ve sonra kâğıt havlu ile kurulayın. Bu işlemi günde 2 kere yaparsanız, sirke mantarı öldürecek, karbonat ise mantarın yayılmasını önleyecektir.

TIRNAK MANTARI NEDEN OLUR?

Tırnak mantarı nasıl geçer sorusunun cevabını aramadan önce, bu sorunun kaynağını bulmak önemlidir. Böylece sorunu kökten çözmek için en uygun yöntemleri seçebilirsiniz. Tırnak mantarı; küf mantarı, dermatofitler ve maya gibi mikroorganizmaların aşırı çoğalması sonucunda meydana gelir. Bu mikroorganizmalar vücudumuzda enfeksiyona yol açarlar. Tırnak mantarı ılık ve nemli ortamları sever. Bu yüzden yüzme havuzları ve duşlar gibi yerlerden bulaşması kolaydır. Tırnak mantarı 60 yaşından büyük kişilerde daha sık görülür. Bunun nedeni yaşlandıkça tırnakların daha kuru ve kırılgan olmasıdır. Tırnak mantarının oluşmasına neden olan faktörler şunlardır: Bağışıklık sisteminin zayıflaması Kan dolaşımının bozulması Şeker, sedef ve periferik arter hastalığı Sentetik çorap giymek Ayakların uzun süre terli çorap veya ayakkabı içinde kalması Ayağa uygun olmayan ayakkabı giymek Ayakkabıları başkalarıyla paylaşmak Ciltte yaralanma olması Havuz, spor salonu ve duş gibi ılık ve nemli olan ortak kullanım alanları

TIRNAK MANTARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-El ve/veya ayak tırnağında beyaz/sarı renkli çizgiler

-Tırnakta kalınlaşma ve şekil bozukluğu

-Tırnak renginin koyulaşması ve matlaşması

-Tırnakta kırılma ve kuruluk

-Tırnaktan kötü koku gelmesi