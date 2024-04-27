Titanik'in en zengin adamının altın saati satışta! Cansız bedeninden çıkarılmıştı

Kaynak: DHA
Titanik'in en zengin adamının altın saati satışta! Cansız bedeninden çıkarılmıştı
Titanik’te hayatını kaybeden John Jacob Astor’ın cansız bedeninden çıkan altın cep saati, bugün açık artırmada yaklaşık 190 bin dolar değerle satışa sunuluyor.

Dönemin şartlarında dünyanın en zenginleri arasında kabul edilen ve Titanik’in batmasıyla ölen şahsın cansız bedeninden çıkan altın cep saati, bugün antika severlerin beğenisine sunulacak.

Bugün İngiltere merkezli müzayede evi Henry Aldridge ve Oğlu tarafından Titanik ve Taşımacılık Hatıraları adlı koleksiyonun bir parçası olarak açık artırmada satışa sunulacak altın saate yaklaşık 190 bin dolar değer biçildi.

Açık artırmada ayrıca, Titanik’ten kalma keman, cüzdan, bir çift kol düğmesi gibi çok sayıda hatıra da satılacak.

JOHN JACOB ASTOR KİMDİR?

47 yaşında ölen John Jacob Astor, dönemin ekonomik şartlarında 87 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer almaktaydı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 14 Nisan 1912 tarihinde Titanik’in buzdağına çarpmasıyla başlayan olaylarda Astor’un, eşini kurtarma botuna bindirdiği ve sırasının gelmesini beklerken güvertede başka bir kişiyle sohbet ettiği görülmüştü.

Astor’un cansız bedeni yedi gün sonra sudan çıkartılmış ve o zamanlar adet olduğu üzere ceketinin yakasına işlenen baş harflerinden kimliği tespit edilmişti.

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