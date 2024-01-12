Titanik'ten 5 kat daha büyük olan gemi Miami'de görüntülendi

Royal Caribbean International'a ait olan ve dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan ‘Icon of the Seas’ geminin yapımı tamamlandı.

Miami’de havadan görüntülenen gemi Titanik’ten 5 kat daha büyük ve 5 bin 600 yolcu kapasitesine sahip. Gemide 2 bin 350 mürettebat görev yaparken, yolcular için de 2 bin 800’den fazla kabin bulunuyor. 365 metre uzunluğun da ve 250 bin 800 ton ağırlığındaki geminin 20 adet güvertesi bulunuyor.

Dünyanın deniz üzerindeki en büyük su parkına sahip gemide 7 havuz ve 9 da jakuzi var. Gemide yakıt olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yakıt hücresi teknolojisi kullanılıyor.

Icon of the Seas yıl boyunca Miami’den 7 gecelik Doğu ve Batı Karayip tatillerine yelken açacak.