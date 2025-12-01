Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti. Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilerle Kadıköy'de 5. maçına çıktı.

Derbiden Cimbom derbiden son dakikada yediği golle 1-1'lik skorla berabere ayrılırken, Buruk da buradaki yenilmezliğini sürdürdü. 52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıların başında rakibine dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Okan Buruk'un Kadıköy'de aldığı sonuçlar ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalardaki teknik direktörleri şöyle...

Fenerbahçe - Galatasaray 0-3 (Jorge Jesus)

Fenerbahçe - Galatasaray 0-0 (ismail kartal)

Fenerbahçe - Galatasaray 1-3 (Jose Mourinho)

Fenerbahçe - Galatasaray 1-2 (Jose Mourinho) - Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Galatasaray 1-1 (Domenico Tedesco)