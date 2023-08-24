Tiyatrocu genç Türklerin yakında düşeceği durumu bakın nasıl anlattı. Gündem olan video

Acı ama çok yakında gerçek olacak. Tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş'ın Suriyelileri baz alarak Türklerin yakında nasıl bir konuma geleceğini anlattığı video sosyal medyada viral oldu.

Tiyatrocu genç Türklerin yakında düşeceği durumu bakın nasıl anlattı. Gündem olan video

Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklar. Sayıların giderek artması endişeleri ve sorunları da beraberinde getiriyor. Türkiye’nin dört bir yanına dağılan Suriyeliler kendi iş yerlerini de açmaya devam ediyor.

Ozan Arif Demirtaş adlı tiyatro oyuncusu Suriyeli rolü yaptığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

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Demirtaş yayınladığı videoda, Türkçesi bozuk bire Suriyeli taklidi yaparak "Türk vatandaş gelmiş benim Suriye lokanta iş istiyor. Bana iş ver. Ben dedim yabancı çalıştırmıyorum, kusura kalma. Sonra bana kızıyor. Neden bana kızıyor, ben yabancı çalıştırmak istemiyorum"dedi.

Video Türklerin yakında düşeceği konumu anlatıyor. Video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

ARAPÇA TABELALAR YAYILIYOR

Öte yandan Türkiye'nin her bölgesinde Arapça tabelaların sayısı artıyor. Özellikle Trabzon'da Arapların yoğunlukta olduğu biliniyor. Keza İstanbul'da bu durumda.

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