TKYD 'Anadolu Panelleri' Adana'da

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2023 yılında Denizli, Sakarya ve Eskişehir illerinde düzenlenen “Anadolu Panelleri” 2024 yılında Manisa ve Aydın’dan sonra Adana’ya gidiyor.

10 Haziran’da da Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği, Adana Sanayi Odası ev sahipliği ve Logo Yazılım sponsorluğunda “Anadolu Panelleri” Adana’da düzenlenecek.

Adana Sanayi Odası’nda yapılacak olan açılışta TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç açılış konuşmasını üstlenecek.

Teması "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik” olan panelde TKYD Ekonomi Danışmanı Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki’nin "Türkiye'nin Politik ve Ekonomik Gündemi" ile ilgili yapacağı konuşmasının ardından, panel gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın yapacağı "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik” adlı panelde ise; TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı Ortağı Senem Denktaş, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Başkanlığı Yönetim Kurulum Başkanı Bekir Sütcü, SASA Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kaya ve Sunar Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu konuşmacı olarak yer alacak.

Anadolu Buluşmaları hakkında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Türkiye’de iyi yönetimin, iyi yatırım çektiğini ve şirketlerin uzun ömürlü olabilmelerinin, rekabet edebilirliklerinin kurumsal yönetildiklerine bağlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu kültürü Anadolu’ya yaymak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte bu amaçla Anadolu’daki illere bizzat giderek toplantılar gerçekleştirip, kurumsal yönetimi anlatmaya çalışıyoruz. 2024 yılı süresince de birçok ilimizde yer alacağız. Bu panellerde sanayi odaları ile birlikte hareket ediyor ve kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz” dedi.