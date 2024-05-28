TKYD Enstitü ESG Sertifika Programı sona erdi

Düzenlediği eğitim ve sertifika programları ile şirketlerde başarılı bir kurumsal yönetim yapısı oluşturmaya destek olmayı amaçlayan TKYD Enstitü, eğitim portföyüne yeni bir sertifika programı ekledi. TKYD Enstitü ESG Sertifika Programı International Finance Corporation (IFC) ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi destekleri ile 18 Nisan'da başlayarak 24 Mayıs’ta sona erdi.

TKYD Enstitü, ESG’yi uzun vadeli büyümenin temel itici gücü olarak gören kurumlar için ESG Sertifika Programı’nı hayata geçirdi. 10 eğitim modülü ve 2 adet tecrübe paylaşımına dayalı webinar, vaka çalışması ve ESG liderleri ile öğle yemeğinden oluşan programda, uzun vadeli büyümenin anahtarı olarak görülen ESG’nin, değer odaklı stratejinin ve bu strateji doğrultusunda şekillenen iş modellerinin şirketlere getirileri ele alındı.

ESG Sertifika Programı; IFC ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi destekleri ile 18 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşti. 24 Mayıs Av. Nihal Mashaki’nin modülüyle başlayan eğitim programı, katılımcılar ve sürdürülebilirlik liderlerinin bir araya geldiği öğle yemeği ile devam etti. Aclan Acar Stratejik Danışmanlık Kurucusu Aclan Acar, TKYD Başkan Yardımcısı, Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz ve Tetra Pak Türkiye Sürdürülebilirlik Direktörü Volkan Aydeniz “sürdürülebilirlik liderleri” olarak katılımcılar ile tecrübe paylaşımına dayalı bir sohbet gerçekleştirdi.

Program; IFC Orta Asya ve Türkiye Entegre ESG Standartları Programı Ekip Lideri Adalyat Abdumanapova, Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Cem Avcı, TKYD Enstitü Yürütme Kurulu Üyesi Av. Nihal Mashaki, TKYD Enstitü Yürütme Kurulu Üyesi ve TKYD Genel Sekreteri Tanla Yumrukçal ve programın eğitmenleri ile Boğaziçi Üniversitesi Kenndy Lodge’de düzenlenen mezuniyet töreni ile sona erdi. Programın 36 katılımcısı mezuniyet töreninde katılım sertifikalarını alarak mezun oldular.