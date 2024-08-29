TMO kayısıda taban fiyatı açıkladı

Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapıldı.

3 Eylül'de başlayacak kuru kayısı alım için TMO kükürtlenmiş kayısıda 150 lira, kükürtlenmemişte ise 155 lira olarak en yüksek fiyat olarak belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin en önemli ihraç ürünlerinden olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla kuru kayısı alımı yapmasının kararlaştırıldığı söylendi.

TMO kuru kayısı alım fiyatlarının kalitesine göre kilo başına belirlerken alım işlemlerinin Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla 3 Eylül ile birlikte başlanacağı bildirildi.