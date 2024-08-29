TMO kuru kayısı fiyatlarını açıkladı

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısının üretici lehine politikalarla destekleneceğini, piyasada istikrarın sağlanacağını ve üreticilerin depolama ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Bu kapsamda, TMO'nun kuru kayısı alımına başlayacağı vurgulandı.

Açıklamada,"Kuru kayısı alım işlemleri, Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi yoluyla 3 Eylül'den itibaren yapılacak." denildi.