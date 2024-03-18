TMO'da büyük patates vurgunu. 18 liradan alınıp 10 liraya marketlere satıldı. 'Aradaki fark kimlerin cebine gidiyor?'

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen yıl yaptığı patates alımında büyük bir zarara yol açtığını açıkladı.

“TMO, YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL ZARARA UĞRATILDI”

TMO’nun geçtiğimiz yıl kasım ayında 6 büyük şirketten 120 bin ton patatesi 18 TL’den aldığını söyleyen Adem, “1 Mart itibarıyla 18 TL’den aldığı patatesi 10 TL’den marketlere satışını yapıyor. Aradaki fark 8 TL. Neden 10-11 TL bandında satılırken 18 TL’den alım yapıldı da şimdi aldığı fiyatın altına 10 TL’ye mal satılıyor. Aradaki fark kimlerin cebine gidiyor. TMO, yaklaşık 1 Milyar TL zarara uğratılıyor kurum. Eski parayla bir katrilyon lira. Bu para kimin ceplerine gitti, böyle bir uygulama yanlış ve yazıktır. Çiftçimize verilmesi gereken destekler bazı kişi ve şirketlere paylaştırılması devlet kurumlarının zararıdır. Vatandaşın parası bu şekilde çar-çur edilemez” ifadelerini kullandı.