TMO'dan 90 gün vadeli arpa ve yulaf satışı

Kaynak: AA
TMO'dan 90 gün vadeli arpa ve yulaf satışı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yem maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 90 gün vadeli, vade farksız arpa ve yulaf satışı gerçekleştirecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden dikkat çeken buğday ve arpa satışı...Ofis, 90 gün vadeli buğday ve arpa satışı yapılacağını duyurdu. TMO'dan yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin satışına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, TMO'nun yem maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak üzere, başta besici ve yetiştiriciler olmak üzere tüm sektörlere yönelik peşin satışların yanı sıra 90 gün vadeli, vade farksız arpa ve yulaf satışına başlayacağı bildirildi.

2 Aralık'tan itibaren başlayacak satışlarda grup ve depolama durumuna göre arpaların ton başına 8 bin lira ile 8 bin 500 lira, yulafların ise ton başına 7 bin lira ile 7 bin 80 liraya verileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Satışlar kesin teminat ile mal bedeli teminatı alınmak ve sözleşme imzalanmak şartıyla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın gerçekleştirilecektir. Satışlarla ilgili detaylı bilgi iş yerlerimizden öğrenilebilecektir. TMO, her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de güçlü stokları sayesinde piyasa istikrarını sağlamaya devam edecektir."

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