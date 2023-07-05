TMO'nun hububat alımları sürüyor

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticiden hububat alımı haftanın 7 günü devam ediyor.

TMO'nun hububat alımları sürüyor

Yetiştirdikleri buğday ve arpaları biçtiren üreticiler, randevu alarak ürünlerini TMO Edirne Başmüdürlüğüne getiriyor.

Alınan numuneler analiz edilerek ürünün rutubet, protein ve hektolitre (buğday standartlarında sınıflara ayırmada kullanılan ölçü) değerleri belirleniyor.

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Daha sonra tartılan ürün depoya boşaltılıyor.

Edirne'de 30 Haziran'dan bu yana lisanslı depolar aracılığıyla yapılan alımlar da dahil olmak üzere 45 bin ton hububat alındı.

Üyüklütatar köyünden ürün getiren Nezir Kara, gazetecilere, bu yıl buğday veriminin iyi olduğunu söyledi.

Rekoltenin 450-600 kilogram olduğunu belirten Kara, "9 ton buğday getirdim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan. Tüccara bıraksa bedava alacaklar elimizden. Fiyat iyi bereket versin." dedi.

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Tayakadın köyünden Mehmet Tülmen de buğdayda olumsuz hava şartlarından dolayı yatma olduğunu ve biraz kayıp yaşadıklarını dile getirerek, "17 dönüm tarla biçtik, 9 ton malımız var. Ofise getirdik inşallah hayırlısıyla teslim edeceğiz. Randevu almakta zorlandık, yoğunluk var. Devletin verdiği fiyat bizi memnun ediyor, tüccarların verdiği fiyat iyi değil." diye konuştu.(AA)

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