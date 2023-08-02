TMO’nun sattığı depoları satış fiyatına yeniden kiraladığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir zamanlar ‘kara gün dostu’ olan ancak günümüzdeki çiftçinin sesine kulak tıkayan TMO’nun yaptığı uygulamaların peşini bırakmıyor.

TMO, SATTIĞI DEPOLARI YÜKSEK FİYATLARLA KİRALIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, merkeze bağlı Hüyük köyü mevkiinde TMO ait iken satılan ve halen TMO alım merkezi durumunda olan siloların bulunduğu yere gitti. Burada TMO alım noktası olan ve halende TMO yazısı da bulunan depo silolarının satıldığını, bu kere ise satış fiyatına kiralanan bu yerde yapılan alımların daha sonra Konaklı kasabasına yakın bir yerde açık alanda stoklandığı ve bazı bölgelere halihazırda çiftçi randevu alamadığını alanda çiftçilerle görüşerek saptandığını belirtti.

TMO’nun aralarında Hüyük deposu da olmak üzere farklı bölgelerde ofis deposunu sattığını hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TMO; şimdi sattığı depoları, neredeyse satış fiyatına yakın meblağlar ile kiralıyor” dedi.

BOR’DAKİ TMO BİNALARI YIKILDI

Çok sayıda alım noktasını kapatan TMO’nun Bor’daki binalarının da yıkıldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bor’daki ofis binası ve depolar boş kaldı. Hüyük’te ise ‘bu kadarına da pes’ dedirtecek bir olayla karşı karşıyayız. Türkiye’de kamuya ait varlıklar bu şekilde peşkeş çekiliyor. TMO ithalatçı bir yaklaşımla ne yazık ki ülkemizde çiftçiye hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

ALIM SİSTEMİNDE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

TMO’nun randevulu alım sisteminde sorunların devam ettiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sistem sorunlu işliyor. Ödemeler 30 günün buluyor. Ama TMO kendisine ait olan yerleri sattığı için, bugün artık kendi sattığı yerleri kiralar duruma düşürüldü. Oysa buralar kendisine aitti. Üreticilerin anlattıklarına göre kiralama bedeli nerede ise satış fiyatına denk geliyor” şeklinde konuştu.

MECBUREN TÜCCARA SATIYORUZ

TMO’nun ofislerine ürün getirip sıra bekleyen üreticiler de CHP Milletvekili Ö.Fethi Gürer’e, yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aktardı.

Bir üretici, ofisin depo kapasitelerinin yetmediğine belirterek, “Mecburen tüccara vermek zorunda kalıyoruz. TMO’nun randevulu sistemi işimizi uzatıyor. Borcumuz olduğu için ürünü bir an önce elden çıkarmak istiyoruz. O nedenle de tüccara daha düşük fiyatlar ile vermek zorunda kalıyoruz”dedi.

Her yıl 100 tona yakın üretim gerçekleştirdiğini anlatan çiftçi, bu yıl yaşanan sorunları göz önünde bulundurarak, önümüzdeki yıl daha az ekim yapmayı planladığını belirtti.

ÇKS SORUNU…

Dededen kalma tarlalarında ürettikleri ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sorunu yaşadıklarını da ifade eden üretici, “ÇKS kaydımız olmadığı için destek de alamıyoruz. Ürünler kayıtsız olduğu için ofise teslim edemiyoruz. Mecburen tüccara vermek zorunda kalıyoruz. ÇKS’siz olduğu için TMO’nun randevu sistemi randevuyu kabul etmiyor. Ne yazık ki böyle de bir sorun yaşıyoruz” şeklinde konuştu.