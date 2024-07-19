TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı

TMSF tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık bin 100 personeliyle Kayseri'deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO 500 listesinde 91. sırada yerini buldu.

HES Kablo, 2023'te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sırada yer almayı başardı.

Türkiye'de geniş satış ağına sahip olan HES Kablo, ağırlığı Avrupa'ya olmak üzere ülkenin kablo ihracatının yüzde 10'unu tek başına üstleniyor.

TMSF tarafından 28 Ağustos 2024'te yapılacak olan ihale ile Hazine'ye ait payların satılacağı Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar lira muhammen bedel tespit edildi.

TMSF'nin internet sitesinden ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilecek olan yatırımcıların, 26 Ağustos 2024'e kadar kapalı zarfla teklif sürecini tamamlamaları gerekiyor.