TMSF üç şirketi elden çıkarıyor! 200 milyon lira

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan satılış şirketler...TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fon, kayyım olarak atandığı üç şirketi yapacağı iki ihaleyle birlikte satışa çıkardı. Toplam bedel ise 200 milyon liraya yakın...

TMSF'nin kayyımlığını yaptığı Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ ve Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile verildi. Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün birlikte satışına karar verildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün toplam muhammen bedeli 46,7 milyon TL olarak belirlendi. İhale 24 Temmuz günü saat 14.30'da yapılacağı açıklandı.

TMSF'NİN KAYYIMLIĞINI YAPTIĞI ŞİRKET 150 MİLYONA İHALE EDİLECEK

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı diğer bir şirket ise 150 milyon başlangıç fiyatıyla ihaleye çıkarıldı. Ekipsan Kalıp ve Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti.ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmeler bir araya getirilerek “Fon” Kurulu Kararı ile satışına hükmedildi. Fon oluşturulan ve satışına karar verilen “Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” olarak ihale edilecek.

“Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 150,1 milyon TL olacak. İhale 24.07.2024 tarihinde, saat 11.00’de gerçekleştirilecek.