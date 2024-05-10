TOÇEV 30’uncu yılında Metanoya Köyü’nü hayata geçirecek

Çağlar Çağatay
TOÇEV 30’uncu yılında Metanoya Köyü’nü hayata geçirecek
Türkiye'nin dört bir yanında eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalara imza atan TOÇEV, 30. Yılında Metanoya Köyü projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Vakıf, Edremit’te 30 dönüm üzerine kurulacak ekoturizm projesiyle çocuklara sürdürülebilir bir gelecek sunmayı hedefliyor.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) 30. yılını kutluyor. Vakıf, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyerek Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşmayı ve onların hayatlarına anlamlı katkılar sağlamayı sürdürüyor.

1994’de "Okumak Her Çocuğun Hakkıdır" mottosu ile yola çıkan vakıf bu zamana kadar 8 milyondan fazla çocuğa ulaştı.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ve icra kurulu üyeleri, vakfın 30 yıllık yolculuğunu ve gelecek planlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, 30 yıldır sadece eğitimde değil, aynı zamanda çocukların her alanında yanlarında olmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kitap, kırtasiye, okul kıyafetleri gibi temel ihtiyaçların yanında psikolojik destek, atölye çalışmaları ve sosyal uyum programları gibi alanlarda da hizmet verdiğine dikkat çeken Uygun, çocukların gelişimine katkıda bulunduklarını belirtti.

Uygun, 8 milyondan fazla çocuğa ulaştıklarını onların eğitim yolculuklarında eşlik etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ulusal ve uluslararası alanda 46 ödül kazanan vakıfın bu projeleri arasında deprem bölgelerine yönelik psiko-sosyal destek atölyeleri, enerji tasarrufu ve sağlıklı beslenme ile dijital çağa uyum programları bulunuyor.

GÖNÜLLÜLER DESTEK SAĞLIYOR

Gönüllülük faaliyetlerine önem veren TOÇEV’de onlar çeşitli etkinliklerde ve atölyelerde görev alıyor, öğrencilere akademik destek sağlıyor.

Çocuklara doğayı sevdirmek amacıyla 2012 yılında temelini attığı ve adını baharın müjdecisi badem ağaçlarından alan Payam Ekolojik Badem Köyü projesi hasat zamanı öncesinde bağışçıların destekleriyle güçlenmeyi hedefliyor.

Manisa’nın Demirci ilçesinde, badem yetiştiriciliğine uygun 53 dönümlük bir arazide hayata geçiren PAYAM projesi hala çalışmalarını sürdürüyor.

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30. YILINDA DEV PROJE

TOÇEV 30. yılında Edremit’te 30 dönümlük alan üzerinde Metanoya Köyünü hayata geçirmeye hazırlanıyor. Tüm projeksiyonu gelecek odaklı olan projenin temel hedefinin, Okuma İstekli çocuklarla daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir gelecek tasarımına imza atmak olduğu duyuruldu.

30 aylık bir program dahilinde yapılacak proje, Türkiye’de yapılmış en iyi eko-turizm ve çocuk dostu uygulama alanı olmak hedefiyle hayata geçiriliyor. Bu hayata geçirilen proje ile çocuk ve yetişkinlerin doğa ile yeniden bağlanmalarının sağlanması, kendi enerjisini üreten, atıklarını arıtan ve dönüştüren Ekolojik Yaşam Alanı olarak konumlanması planlandığı açıklandı.

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