FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun dördüncü maçında Tofaş Tenerife'ye konuk oldu.

İlk yarıyı 39-38 geride kapatsa da skoru dengede götürmeyi başaran temsilcimiz kötü bir üçüncü çeyrek performansı sergileyerek farkın çift hanelere çıkmasına sebep oldu.

Emil Rajkovic'in öğrencileri son çeyrekte yeniden oyuna ağırlığını koymak istese de farkı eritmekte başarılı olamadı ve sahadan 80-70'lik skorla mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife ile üst üste oynadığı ikinci maçını da kaybeden Tofaş, bu sonuçla D Grubu'nda 3. sırada yer aldı. Grupta 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan Tenerife ise sonraki tura kalmayı büyük ölçüde garantiledi.