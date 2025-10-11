Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde üçüncü hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Günün dikkat çeken mücadelesinde TOFAŞ, kendi sahasında Türk Telekom’u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Bursa ekibi, hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı maçı 85-73’lük skorla kazandı.

TOFAŞ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla TOFAŞ, ligde oynadığı üçüncü maçta ikinci galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi, gelecek hafta Mersin Spor deplasmanına çıkacak.

TÜRK TELEKOM’UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Üçüncü maçında da parkeden mağlubiyetle ayrılan Türk Telekom, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Ankara ekibi, önümüzdeki hafta Aliağa Petkimspor’u konuk edecek.