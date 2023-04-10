﻿‘Togg kredisi’ dolandırıcılığına 25 tutuklama

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadeleri alındıktan sonra özel bir ekip oluşturarak, 3 aylık bir çalışmayla 25 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler, internet üzerinden faizsiz, kolay ve hazır bir şekilde kredi adı altında mağdurları kandırarak, banka çağrı merkezlerini kullanarak şifre ve bilgilerini alarak paralarını çektiler.

Şebekenin Togg'a kredi ilanıyla da mağduriyet yarattığı belirlendi.

Operasyon, 7 Nisan'da Diyarbakır merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi. 'Suflör' lakaplı örgüt lideri R.A. da dahil olmak üzere 25 kişi yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik tespit edildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli, 4 günlük emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede tutuklanan şüphelilerin yargılanmaları devam ederken, mağdurların haklarının korunması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.