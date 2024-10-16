TOGG' markalı ürünlerin satışı yasaklandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili 'Togg'un ismini kullanarak tekstil ürünleri üreten firma yargıya ağına takıldı. Akşam'da yer alan habere göre mahkeme TOGG adı altında satılan ürünlerin reklam, satış ve ihracatının durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine hükmetti.

"TOGG" MARKASINI İZİNSİZ KULLANDI

İddiaya göre Kor Group ve şirket yetkilisi Muhittin Şahin, 'TOGG' markasını izinsiz olarak kullanarak tişört ve eşofman gibi ürünler üretti. Şirket, 'TOGG' markasının adını taşıyan taklit giysi ürünlerinin tanıtım ve satışını ise 'toggstore.fr' şeklinde internet sitesi üzerinden yaptı. Türkiye'nin milli otomobilinin adının izinsiz kullanıldığını tespit eden Togg, Kor Group şirketine dava açtı. Davaya cevap veren şirket "Muhittin Şahin, uzun yıllardır Fransa'da ikamet etmektedir. Avrupa moda camiasında bilinen bir isimdir. Dava konusu 'TOGG' markası 2021'de Fransa'da tescil edilmiştir " dedi. Davada kararını veren mahkeme Kor Group ve şirket yetkilisi Muhittin Şahin'in 'TOGG' markasını izinsiz kullanarak, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Davalıların bu eyleminin durdurulmasına hükmeden mahkeme, 'TOGG' markasının Kor Group ve Muhittin Şahin tarafından kullanılmasının ve ürünlerin üretilmesini, satış ve ihracatının, reklam ve tanıtımının önlenmesine karar verdi.

ÜRENLER TOPLATILACAK

Mahkeme, bu ürünlerin toplatılarak muhafaza altına alınmasına ayrıca davalılara ait 'toggstore.fr' ve 'toggstorefr/fr' isimli internet sitelerinin de engellemesine karar verdi.

REKLAM İÇİN ADRİANA LİMA'YI SEÇMİŞLERDİ

Brezilyalı model Adriana Lima, 2023 yılında Muhittin Şahin'e ait tekstil firmasının ürettiği TOGG markalı tişörtü giymiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.