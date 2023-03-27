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TOGG ön siparişi için çekiliş başvuruları sona erecek

Togg'un ön sipariş alımı bugün saat 22.00’de sona erecek.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:46
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TOGG ön siparişi için çekilişler sona eriyor

TOGG ön siparişi için çekiliş başvuruları sona erecek
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16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan TOGG T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılıyor.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERECEK

TOGG'un ön sipariş alımı bugün saat 22.00’de sona erecek. 2023'te teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 12 binden 20 bine çıkarılsa da son başvuru tarihi uzatılmadı.

Satın almaya öncelik kazananlar 29 Mart’ta çekilecek kura ile belli olacak.

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