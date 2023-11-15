TOGG'a rakip geliyor hem de elektrikli. Yüzde yüz yerli olacak

Dünya'dan Nurdoğan Arslan Ergün'ün haberine göre, VERY, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a rakip olarak piyasaya girmeye hazırlanıyor. VERY, elektrikli araçta Türkiye'nin ikinci yerli markası olacak...

Türkiye'nin elektrikli araçta yüzde 100 milli ikinci aracı olacak VERY, seri üretim için hazırlıklara başladı.

800 ADET SİPARİŞ ALINDI

4 ayrı segmentte birer adet üretimi yapılan araç için şimdiden 800 adet sipariş alındı. Bu kapsamda, Go Green Fuarı'nda TOGG ile birlikte sergilenecek araçların, seri üretimine de Bursa fabrikasının kurulumunun ardından geçilmesi hedefleniyor. Ergün’ün aktardığına göre VERY’nin ortalama satış fiyatının ise 25 bin dolar olması bekleniyor.

Elektrikli araç ve mobilizasyon sistemleri alanında ürün ve yazılım geliştirmek üzere kurulan teknoloji şirketi EVRY ekibi tarafından 300 günde geliştirilen yeni nesil elektrikli araç VERY, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) TeknoPark'ta tamamen yerli mühendis ve tasarımcılarla 4 farklı modelde L7 sınıfında üretildi.

Araçların elektrik motoru, batarya ünitesi, charger, invertor, yazılım, otonom sürüş, uzaktan kontrol uygulamaları gibi tüm donanım ve yazılımı da aynı ekip tarafından geliştirildi.

Türkiye pazarı için tüm onay sürecini tamamlayan şirketin; Avrupa tip onayları, R85 ve sertifikasyon süreci ise devam ediyor. Sertifikasyonun tamamlanmasıyla VERY’nin Avrupa yollarına da çıkması hedefleniyor.

FABRİKANIN ADRESİ BURSA OLACAK

Şu anda üniversitenin 400 metrekarelik hangarında üretilen araçların seri üretimi için planlan tarih ise 2025 olarak gösteriliyor.

EVRY Teknoloji Kurucu Ortağı ve Makine Mühendisi Yosun Karasu ise 2024 yılı için 800 araç siparişi aldıklarını belirterek, yeni fabrika ile ilk aşamada yılda 10 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.