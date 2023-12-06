TOGG'da bir sorun daha ortaya çıktı. 1 saat beklemek gerekiyor

TOGG, Ocak-Kasım satışlarında Tesla'yı geçerek pazardaki payını yükseltti.

Ancak yollarda sıkça görmeye başladığımız TOGG'un bazı kullanıcıları, aracın sinyal ve ekran sorunları yaşadığını söylüyor.

Sorun yaşayan kullanıcılar, aracı kullandıkları sırada bir anda sinyallerin gittiğini ve hiçbir şey yapamadıklarını anlatıyor

Geçtiğimiz gün yazılım hatası sonrası vitesin kullanılmaması gündem olmuştu.

Bu kez de interneti kesildiği zaman bagajın açılıp oradaki soketin çekilmesi ve bu şekilde 1 saat beklenmesi gerektiği ortaya çıktı.