TOGG'un satışa çıkacak NFT fiyatları belli oldu

Togg açıklamasına göre, Togg, "100. Yıl Özel Seri" kapsamında NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarına sunacak. 5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak açık artırmada NFT satın alanlar, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek.

3 FARKLI YÖNTEMLE SUNULACAK

Togg'un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat'ta başlayacak ve 15 Şubat'a kadar sürecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.

TOGG NFT FİYATLARI BELLİ OLDU

Buna göre, 1000-2023 arası normal NFT'ler 10 Avax, 250-999 arası nadir NFT'ler 15 Avax, 101-250 arası çok nadir NFT'ler 20 Avax, 01-100 arası en nadir NFT'ler 30 Avax'tan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.

1000-2023 arası NFT (Normal): ​​​ 10 Avax

250-999 arası NFT (Nadir):​​​ 15 Avax

101-250 arası NFT (Çok Nadir):​​​ 20 Avax

01-100 arası NFT (En Nadir): 30 Avax