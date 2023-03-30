30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Togg ile yolculuğun maliyeti belli oldu

Yerli otomobil Togg'un teknik verilerinden sonra şarj maliyetleri de duyuruldu. Togg'un şarj istasyonu olarak kurulacak olan Trugo şarj cihazlarını kullanan sürücüler, araç bataryasını en az 418,6 en çok ise 707,1 liraya tam şarj edebilecekler.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 20:15
Takip Et

Togg'un şarj fiyatı belli oldu

Togg ile yolculuğun maliyeti belli oldu
+
Aa
-

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üreticisi olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, şarj istasyonu ağını Trugo markası altında kuracak. Yerli otomobil Togg'un sahipleri, otomobillerini Trugo şarj istasyonlarında şarj edebileceği gibi farklı şarj istasyonu girişimlerini de kullanabilecekler.

Elektrikli otomobil sahiplerinin, kullandığı şarj istasyonlarının maliyetleri göz önüne alındığında Trugo'da araç şarj etmenin maliyetinin ne olacağı merak konusu oldu.

YERLİ OTOMOBİLİN TRUGO'DA ŞARJ MALİYETİ AÇIKLANDI

Trugo'nun 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda şarj maliyeti, kWs başına 7,99 lira olarak açıklandı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Trugo istasyonlarında, 52,4 kWh batarya kapasiteli 314 kilometre gidebilen kısa menzilli versiyon Togg'un şarj maliyeti 418.6 lira oldu. Böylece kısa menzilli Togg'un kilometre başına harcadığı enerji 1,33 lira olacak.

Togg'un 88,5 kWs batarya kapasitesi ile 523 kilometre gidebilen uzun menzilli versiyonunda kilometre başına harcadığı enerji 1,35 lira olacak.

Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 50 kuruş ücret alınacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
4
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
5
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
6
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
7
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
﻿Bungalov ev alevlere teslim oldu
﻿Bungalov ev alevlere teslim oldu
﻿Bungalov ev alevlere teslim oldu
﻿Eden Hazard gözden düşüyor
﻿Eden Hazard gözden düşüyor
﻿Eden Hazard gözden düşüyor
﻿Sami Baki dünya şampiyonu oldu
﻿Sami Baki dünya şampiyonu oldu
﻿Sami Baki dünya şampiyonu oldu
﻿Şikeye gelen affa taraftarlar ayağa kalktı. Güney Kore bu olayı konuşuyor
﻿Şikeye gelen affa taraftarlar ayağa kalktı. Güney Kore bu olayı konuşuyor
﻿Şikeye gelen affa taraftarlar ayağa kalktı. Güney Kore bu olayı konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.