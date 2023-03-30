Togg ile yolculuğun maliyeti belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üreticisi olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, şarj istasyonu ağını Trugo markası altında kuracak. Yerli otomobil Togg'un sahipleri, otomobillerini Trugo şarj istasyonlarında şarj edebileceği gibi farklı şarj istasyonu girişimlerini de kullanabilecekler.

Elektrikli otomobil sahiplerinin, kullandığı şarj istasyonlarının maliyetleri göz önüne alındığında Trugo'da araç şarj etmenin maliyetinin ne olacağı merak konusu oldu.

YERLİ OTOMOBİLİN TRUGO'DA ŞARJ MALİYETİ AÇIKLANDI

Trugo'nun 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda şarj maliyeti, kWs başına 7,99 lira olarak açıklandı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Trugo istasyonlarında, 52,4 kWh batarya kapasiteli 314 kilometre gidebilen kısa menzilli versiyon Togg'un şarj maliyeti 418.6 lira oldu. Böylece kısa menzilli Togg'un kilometre başına harcadığı enerji 1,33 lira olacak.

Togg'un 88,5 kWs batarya kapasitesi ile 523 kilometre gidebilen uzun menzilli versiyonunda kilometre başına harcadığı enerji 1,35 lira olacak.

Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 50 kuruş ücret alınacak.