Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, 9-12 Ocak tarihlerinde ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılacak. Peki, TOGG’un yeni modeli belli oldu mu? TOGG’un yeni modeli ne zaman çıkacak?

TOGG’UN YENİ MODELİ BELLİ OLDU MU?

Togg, 2023 yılında Türkiye pazarında en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olmayı başardı.

Yeni sedan modeli için hazırlıklarını sürdüren Togg, "T10<?>" isimli bir video paylaştı.

Videonun sonunda soru işaretinin yerini "S" harfinin alması ve yeni modelin adının T10S olacağı tahmin ediliyor.

TOGG’UN YENİ MODELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sedan modelinin 2024 yılının sonunda tanıtılması ve 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sedan modelinin Türkiye'nin elektrikli otomobil vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti.

TOGG, 2024 yılında T10X modeli için sipariş alacak.

Togg, 2023 yılında 81 ilde 19 bin 583 müşterisine T10X modelini teslim etti.

Bu yıl çekiliş sistemi uygulanmayacak, teslimatlar sipariş önceliğine, araç özelliklerine ve üretim programına göre yapılacak.