Togo, Ekvator Ginesi'ne karşı beklenmedik zafer kazandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Togo, Ekvator Ginesi'ne karşı beklenmedik zafer kazandı

Togo, Lomé’deki CAF Afrika Uluslar Kupası 2025 eleme maçında, ikinci sıradaki Ekvator Ginesi’ni 3-0 mağlup ederek eleme sürecini galibiyetle tamamladı. Turnuvaya katılma şansı olmasa da, Togo üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak büyük bir başarıya imza attı.

Togo’nun galibiyeti, Yaw Annor’un 14. dakikada attığı golle başladı. İkinci yarının başında Kevin Denkey, uzak mesafeden harika bir şutla farkı ikiye çıkardı. Annor, 87. dakikada ikinci golünü atarak skoru 3-0’a taşıdı ve mükemmel bir performans sergiledi.

Ekvator Ginesi’nin Kaybı

Ekvator Ginesi, 2025 Afrika Uluslar Kupası’na katılma hakkını çoktan kazandığı için bu mağlubiyetin turnuva üzerindeki etkisi olmadı. Ancak, bu yenilgi, 10 maçlık yenilmezlik serilerini sona erdirdi ve turnuva öncesi bazı savunma açıklarını gözler önüne serdi.

Togo ve Ekvator Ginesi’nin Durumu

Gruplarındaki son maçlarına anlamlı bir hedef olmadan çıkan Togo ve Ekvator Ginesi, 2025 Afrika Kupası elemelerinde mücadele edecekler. Ekvator Ginesi, 2025’teki turnuvada yer alırken, Togo grup sonunculuğundan kaçınma şansı arayacak. Togo, 2024’ü galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

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