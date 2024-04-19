Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı

Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı
Kaynak: AA / İHA
Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Caminin minaresi devrildi evler yıkıldı.
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 1

Tokat'ta önceki gün meydana gelen 5,6'lık depremin ardından gün ağarınca hasarın boyutu netlik kazandı. Depremin merkez üssü olan Sulusaray ilçesi dron ile havadan görüntülendi.

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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 2

Dron'un çektiği görüntülerde, depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü.

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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 3

Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 4

Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından gün içerisinde yapması bekleniyor.

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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 5

Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu.

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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 6

Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.

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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 7
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 8
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 9
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 10
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 11
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 12
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 13
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 14
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 15
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 16
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 17
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 18
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 19
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 20
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 21
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 22
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 23
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 24
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Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı 25
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