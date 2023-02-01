1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rüzgar hesaplanmadı 1.2 milyarlık havalimanının çatısı uçtu

Rüzgar hesaplanmadı 1.2 milyarlık havalimanının çatısı uçtu

Geçen yıl 25 Mart’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan Tokat Havalimanı’nda rüzgar yanlış hesaplanınca bir yıl içinde iki kez çatısı uçtu. Milyarları da rüzgar kaptı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:57
Takip Et

Tokat Havalimanı'nın çatısı 2 kez uçtu. 3. kez ihaleye çıkılıyor

Rüzgar hesaplanmadı 1.2 milyarlık havalimanının çatısı uçtu
+
Aa
-

Tokat Havalimanı'nın çatısını bir yılda iki kez yel aldı, milyarlar havaya uçuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart 2022 tarihinde açılan Tokat Havalimanı hizmete girdiğinden bu yana dertleri bitmiyor. Rüzgar çatıyı bir yılda iki kez uçurdu, 1,2 milyar lirayı da yel kaptı.

Tokat Havalimanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü projelendirdi.  Tokat Havalimanı 2 bin 700 metre pist uzunluğuna ve 16 bin metrekare terminal sahasına sahip. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışta Tokat Havlimanını “muhteşem eser” diye nitelendirmişti. Havalimanın maliyeti ise kamulaştırma bedelleriyle toplam 1 milyar 200 milyon liraya mal oldu.

Bakan Karaismailoğlu'nun muhteşem eser olarak adlandırdığı Havalimanında çatısının sorunlu olduğu ortaya çıktı ama rüzgar söz dinlemedi. Tokat Havalimanı'nın açıldığı 25 Mart 2022'den bu yana iki kez çatısı uçtu, harcanan milyonlarca lirayı yel kaptı. 

HEM GÜNEŞ HEM RÜZGARIN YÖNÜ HEM DE BUZLANMA HESAPLANMADI

Tokat Havalimanı'ndaki ilk sorun güneşin yönünün doğru hesaplanmadığı yönündeydi. Bunu da yaşanan buzlanma ortaya çıkardı. Yoğun yağışlar sonrasında ise çatının aktığı ileri sürüldü. Peki çatının maliyetin ne kadardı. İşte o sorunun yanıtı ise 26 Milyon liraya yakın olduğu yönünde. Çatıyla ilgili üçüncü kez ihaleye çıkıldığı öne sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Havalimanındaki sorunlarla ilgili konuştu. 

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, havalimanındaki tadilat için şunları söyledi:

“Çatıda damlamalar olduğu ve bunun proje hatasından kaynaklandığı söylendi. İki defa ihale edilmiş bir yer. Şimdi 3. kez ihale ediliyor.

Milyonlarca yoksulun olduğu ülkemizde kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılması içimizi acıtıyor, üzülüyoruz. Cumhurbaşkanının bir kente gidişi planlanıyor, açılış tarihe buna göre konuyor. Erdoğan'ın programına yetişecek diye böyle fahiş hatalar yapılıyor.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Faruk Kaya
1.02.2023 11:51
Bu normal bir sonuç Tokat hava alanına inip kalmayan uçakların türbülansıdır sebep. Yoksa mütahitlerin yolsuzluk haydutluk işbilirliğinin bu işle ilgisi yoktur.  
 
Uyuz tilki
1.02.2023 11:45
Buda birşey mi...Mevlana zamanından beri ve özellikle son 20 yılda konya adana yolu en az 50 defa yapıldı...çok şükür birkaç yıldır çalışma yapılmıyor ancak yakındır yine başlarlar seçim sonrası...  
 
Sedat
1.02.2023 11:24
İhaleyi yine aynı firmaya versinler uçak uçuramıyorlar bari çatı uçursunlar..  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
2
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
3
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
4
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
6
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
7
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
﻿Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
﻿Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
﻿İşaret parmağınız uzunsa aman dikkat
﻿İşaret parmağınız uzunsa aman dikkat
﻿İşaret parmağınız uzunsa aman dikkat
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
﻿Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.