Rüzgar hesaplanmadı 1.2 milyarlık havalimanının çatısı uçtu

Tokat Havalimanı'nın çatısını bir yılda iki kez yel aldı, milyarlar havaya uçuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart 2022 tarihinde açılan Tokat Havalimanı hizmete girdiğinden bu yana dertleri bitmiyor. Rüzgar çatıyı bir yılda iki kez uçurdu, 1,2 milyar lirayı da yel kaptı.

Tokat Havalimanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü projelendirdi. Tokat Havalimanı 2 bin 700 metre pist uzunluğuna ve 16 bin metrekare terminal sahasına sahip.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışta Tokat Havlimanını “muhteşem eser” diye nitelendirmişti. Havalimanın maliyeti ise kamulaştırma bedelleriyle toplam 1 milyar 200 milyon liraya mal oldu.

Bakan Karaismailoğlu'nun muhteşem eser olarak adlandırdığı Havalimanında çatısının sorunlu olduğu ortaya çıktı ama rüzgar söz dinlemedi. Tokat Havalimanı'nın açıldığı 25 Mart 2022'den bu yana iki kez çatısı uçtu, harcanan milyonlarca lirayı yel kaptı.

HEM GÜNEŞ HEM RÜZGARIN YÖNÜ HEM DE BUZLANMA HESAPLANMADI

Tokat Havalimanı'ndaki ilk sorun güneşin yönünün doğru hesaplanmadığı yönündeydi. Bunu da yaşanan buzlanma ortaya çıkardı. Yoğun yağışlar sonrasında ise çatının aktığı ileri sürüldü. Peki çatının maliyetin ne kadardı. İşte o sorunun yanıtı ise 26 Milyon liraya yakın olduğu yönünde. Çatıyla ilgili üçüncü kez ihaleye çıkıldığı öne sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Havalimanındaki sorunlarla ilgili konuştu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, havalimanındaki tadilat için şunları söyledi:

“Çatıda damlamalar olduğu ve bunun proje hatasından kaynaklandığı söylendi. İki defa ihale edilmiş bir yer. Şimdi 3. kez ihale ediliyor.

Milyonlarca yoksulun olduğu ülkemizde kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılması içimizi acıtıyor, üzülüyoruz. Cumhurbaşkanının bir kente gidişi planlanıyor, açılış tarihe buna göre konuyor. Erdoğan'ın programına yetişecek diye böyle fahiş hatalar yapılıyor.”