Tokat merkezli 5 ilde operasyon! '12 gözaltı

Kaynak: DHA
Tokat merkezli 5 ilde operasyon! '12 gözaltı

Tokat polisi, aldığı ihbar üzerine internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması hazırladığı iddia edilen 12 kişilik bir çeteyi çökertti. 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların polisteki sorguları tamamlandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması verildiği bilgisine ulaştı.

MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın da desteğiyle yapılan çalışmada, Tokat merkezli Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep illerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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