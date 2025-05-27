Tokat TKDK'dan 2025 yılında 253 milyon TL yatırım desteği

FATİH KARAMAN TOKAT/YENİÇAĞ

İl Koordinatörü Çiçek, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar, tamamlanan IPARD I ve IPARD II dönemlerinde yapılan destekler ve fon kullanımı ile uygulanmaya başlayan IPARD III dönemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonunda Vali Abdullah Köklü'de bir açıklama yaptı.

“TKDK Tokat İl Koordinatörlüğümüz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programı (Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında ilk hibe ödemesi yaptığı 2012 yılından günümüze kadar geçen süreçte IPARD I ve IPARD II dönemlerinde yatırım tutarı 875 milyon lira olan 1252 projeye; 501 milyon lira hibe ödemesi yapmış, 2 binin 5 yüz kişi üzerinde istihdam sağlanmıştır. Ödenen bu hibenin Avro cinsinden tutarı 43 milyon Avro’ dur. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutularak yatırımcılara ayrıca bir destek daha sağlanmıştır.

2025 YILINDA 253 MİLYON TL YATIRIM DESTEĞİ

Geçen hafta toplam yatırım tutarı 142 milyon TL, toplam destek tutarı 93 milyon TL olan 7 hayvancılık projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Mart ayında açıklanan uygun projelerle birlikte 2025 yılında arıcılık, kesme çiçekçilik, kırsal turizm, tıbbi aromatik bitki işleme ve hayvancılık sektörlerinde toplam yatırım tutarı 253 milyon TL, toplam hibe miktarı 169 milyon TL olan 16 projenin desteklenmeye hak kazandığını belirterek bugüne kadar TKDK dan destek alarak yatırım yapan değerli yatırımcılarımızı, bu yatırımların hayata geçmesinde özveriyle çalışarak katkı sağlayan TKDK İl Koordinatörlüğümüzün yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. IPARD III döneminde de aynı özveriyle çalışmalarına devam etmelerini bekliyorum" dedi.