Tokat Zile’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tokat İl, Zile İlçe, ZİNCİRLİ SÜFLA Mahalle/Köy, 140 Ada, 2 Parsel, Zile ilçesi Zincirlisüfla Mahallesi 140 ada 2 parsel sayılı taşınmaz 13868,95 m2 büyüklüğünde tapu kayıtlarında tarla vasfındadır, doğusu yol ve dere batısı yoldur, Zile İlçe merkezine yaklaşık 1 km mesafede bulunan arazi üzerinde farklı ev ve yapılar bulunmakta olup, konumu ile elektrik yol su gibi her türlü kamu olanaklarından yararlanmaktadır, Taşınmazın doğu ve kuzey cephesinden bağ yolu geçmektedir, doğu tarafı yol diğer komşuları tarım arazileridir, taşınmazın yol su ve elektriği vardır, toprak yapısı kumlu tınlı ve sulama imkanı olan sulu tarım arazisidir, taşınmaz üzerinde asma ağaçları ve meyve ağaçları bulunmaktadır, taşınmaz üzerinde ayrıntısı bilirkişi raporunda belirtildiği üzere çok sayıda meyve ağacı bulunmaktadır, taşınmaz içerisinde su kuyusu bulunmaktadır,

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