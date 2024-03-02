Tokat'ı heyelan vurdu: 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3-4 Şubat tarihlerinde Günebakan köyünde meydana gelen heyelanların ardından köy ortada nikiye ayrıldı.

Köyün doğusu ile batısı arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar sonrası evlerle birlikte yaklaşık 3 metre güneye doğru kaydı.

40 ev ve köyün camisi heyelanlar ardından tahliye edildi. Tahliyenin ardından evlerden 4’ü ile boşaltılan cami yıkıldı.

Ayrıca yolun çökmesi ile de 80 hanenin bulunduğu köyün batı kısmına ulaşım, tamamen durdu. Köylüler ise patika yolları ve tarlaları kullanarak ulaşımlarını yaya olarak sağlıyor.

Henüz heyelanın yaşandığı ilk gün kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör aracılığıyla yeniden tesisi edildi.