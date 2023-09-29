Tokat'ın Ceviz Festivali uluslararası boyut kazandı

Tokat'tın Niksar ilçesinde yedincisi düzenlenecek olan ceviz festivaline Türkiye'nin dışında İran'dan da katılım olacak.

KAYNAK: İHA
Tokat'ın Ceviz Festivali uluslararası boyut kazandı


Ceviz yetiştiriciliği ve üretiminde Türkiye'de Niksar, İran'da Tuyserkan ilçeleri kardeş şehirler olma yolunda bir araya geliyor.

Bu çerçevede Niksar ilçesinde ceviz festivalinin yedincisi düzenlenecek. Festivale İran'da da katılım sağlanacak.

Düzenlenen festivalde ceviz yetiştiricilerinin daha fazla bilgi ve deneyim elde etmesi de hedefleniyor. Festival hakkında açıklamada bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Ceviz üretiminde iki şehrin kültürlerini karşılıklı tanımak ve yetkilileri arasındaki kardeşlik işbirliğinin devamı sağlamak vesilesiyle 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında Niksar'da düzenlenecek olan yedinci ceviz festivali yapılacaktır. Yapılacak olan festivale Niksar il protokolü, Tuyserkan il protokolü ve vatandaşlar katılım sağlayacak" dedi.

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