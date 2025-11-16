170 ülkenin katıldığı 725 bin fotoğrafın gönderildiği yarışmada Tokatlı Mehmet Emin Coruş ilk üçe girerek büyük bir başarıya adım attı.

ANNELİK BAĞINI ANLATAN KARESİYLE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Tokat'ta poğaça ve simit ustası olarak çalışan Mehmet Emin Coruş, annelik bağını anlattı fotoğrafıyla dünya ikincisi oldu. Öte yandan Coruş, 10 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

SEVİNCİNE VİZE ENGEL OLDU

Yarışmayı kazanan Coruş, Fransa'dan vize alamadığı için ödülünü almak üzere Paris'e gidemedi ve geceye gönderdiği video ile katıldı.

Tokatlı simitçi, yarışmada yeni doğmuş buzağıyı barınağa taşıyan çiftçi ve onu adım adım takip eden anne mandanın fotoğrafıyla ödül aldı.

'DÜNYA İKİNCİLİĞİ BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR'

Fotoğraf tutkusu sayesinde yarışmalarda dereceler elde ettiğini ifade eden Mehmet Emin Coruş, "Tokat'ta yaşıyorum. Babamın yanında hamur işiyle başladım, mesleğimi elime almanın derdindeydim. Bu sırada hobi olarak fotoğrafçılığa yöneldim. Çektiğim kareler Tokat'ın birçok yerinde görünmeye başlayınca daha çok heves ettim. Yarışmalara katıldım, Türkiye birinciliklerim oldu. Son yarışmada da dünya ikincisi olarak tarihe geçtim. Şirket beni Paris'e götürmek için çok uğraştı ama maalesef vize alamadığım için gidemedim. Törende videom yayınlandı, bu da benim için ayrı bir gurur oldu" ifadelerini kullandı.